Die Fahrer eines weissen Ford Kuga sowie eines schwarzen Jaguars fuhren am Mittwoch kurz nach 14 Uhr von Gränichen Richtung Seon. Auf der Schürbergstrasse kam ihnen ein blauer Traktor mit grünem Anhänger entgegen.

Auf der engen Strasse kam es zur Streifkollision, wie die Polizei am Donneratag mitteilte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern sei der Traktor in Richtung Gränichen weitergefahren.



Sämtliche Beteiligte blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10'000 Franken.



Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) bittet den Traktorfahrer sich zu melden. Ebenso sucht sie Augenzeugen.

