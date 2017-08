Der Nesselnbacher Landwirt und Unternehmer Guido Hufschmid ist am Boden zerstört: «Nach mehreren Jahren, in denen ich dafür keine Zeit hatte, wollte ich wieder einmal einen Rekord-Kürbis züchten, um ihn dann an der Schweizermeisterschaft und vielleicht sogar an der Europameisterschaft präsentierten zu können. Ich war auf einem guten Weg, der Kürbis wäre wohl über 800 Kilo schwer geworden. Jetzt war alle Mühe umsonst.»

Am 10. Mai hat Hufschmid den Kürbis gepflanzt, seither war er praktisch täglich auf dem Feld und hat ihn gehegt und gepflegt. In der Nacht auf Sonntag haben bisher unbekannte Vandalen mit einer Schaufel ein grosses Loch in das Prachtsexemplar geschlagen. Die ganze Mühe war umsonst. «Der Kürbis hat in den letzten Wochen praktisch täglich um rund 15 Kilo zugelegt. Ich habe im Mai mit einem speziellen Samen vier Riesenkürbisse gepflanzt, dieser wäre mit Abstand der Grösste gewesen. Sein Endpotenzial habe ich aufgrund meiner Erfahrung auf gegen 900 Kilogramm geschätzt», erklärt der Züchter.

Er war schon Schweizermeister

Hufschmid hat früher schon Riesenkürbisse gezüchtet. Einmal hat er mit einem über 400 Kilo schweren Exemplar sogar die Schweizermeisterschaft gewonnen. Dann hat er aus zeitlichen Gründen eine Pause eingeschaltet. «Heute werden die Kürbisse dank der weiterentwickelten Züchtung doppelt so schwer wie früher. Ich habe mich gefreut, da wieder einzusteigen, und sehr viel Aufwand betrieben. Was da passiert ist, kann ich einfach nicht verstehen. Wer hat Freude daran, einen Kürbis zu zerstören?», fragt er sich.

Die Kantonspolizei, die von Hufschmid hinzugezogen wurde, ermittelt. Sie hat auf dem Feld Reifenspuren gefunden und vermutet deshalb, dass der oder die unbekannten Vandalen mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sind. Möglich ist zudem, dass der Vandalenakt mit einem anderen Vorfall in Zusammenhang steht: Ebenfalls in der Samstagnacht wurde unweit vom Kürbisfeld ein Weidezaun über eine Strasse gespannt. In diesen ist ein Radfahrer gefahren und dabei gestürzt. Wer Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit den beiden Delikten stehen könnten, melde sich bitte bei der Kantonspolizei unter 062 836 55 55.

