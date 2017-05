Am Freitagvormittag, kurz vor 1130 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, wonach es auf der Holzhäusernstrasse in Niederbipp zu einem Unfall gekommen sei. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Autolenker von Niederbipp her in Richtung Aarwangen unterwegs, als zeitgleich ein Baustellenfahrzeug in Richtung Niederbipp fuhr. Dabei kam es aus noch zu klärenden Gründen zur seitlich-frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei sich der Tumper überschlug.



Der 42-jährige Lenker wurde unter dem Baustellenfahrzeug eingeklemmt und musste durch die Strassenrettung der Feuerwehr Niederbipp geborgen werden. Nach der Erstbetreuung durch ein Ambulanzteam wurde er in kritischem Zustand mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der 57-jährige Autolenker blieb gemäss aktuellen Kenntnissen unverletzt.

Der 42-jährige Lenker des Baustellenfahrzeuges ist gleichentags an seinen schweren Verletzungen verstorben. Beim Unfallopfer handelt es sich um einen Mann aus dem Kanton Solothurn.

Der betroffene Strassenabschnitt musste während der Unfallarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Da die Züge auf dem betreffenden Abschnitt auf Sicht fahren mussten, kam es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.



Nebst der Kantonspolizei Bern und der Kantonspolizei Solothurn standen die Feuerwehr Niederbipp mit der Strassenrettung und die Feuerwehr Aare sowie drei Ambulanzfahrzeuge und ein Helikopter der Rega im Einsatz. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

