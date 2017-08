Am frühen Mittwochmorgen um 5.30 Uhr fuhr ein Personenwagenlenker vom Schmidsboden in Richtung Renggstrasse um in diese nach links einzumünden. Aus noch nicht geklärten Gründen konnte der Lenker sein Fahrzeug nicht rechtzeitig anhalten und kollidierte mit einem auf der Renggstrasse fahrenden Personenwagen.

Bei der heftigen Kollision verletzten sich beide Autofahrer und mussten mit Ambulanzen in Spitalpflege gebracht werden. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Die Unfallstelle blockierte die Renggstrasse. Aus diesem Grunde musste der Verkehr während zwei Stunden örtlich umgeleitet werden.

Aktuelle Polizeibilder vom August 2017: