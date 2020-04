Heftige Auffahrkollision: Lastwagen prallt in Lieferwagen – mehrere 10 000 Franken Schaden

Der Fahrer eines VW Crafter fuhr am Donnerstagnachmittag vom A1-Anschluss kommend in Richtung Otelfingen. Wegen einer plötzlichen Panne fuhr der Lieferwagen auf dieser Ausserortsstrecke deutlich langsamer als erlaubt. Von hinten nahte ein Anhängerzug, dessen Fahrer die Situation zu spät erkannte. Praktisch ungebremst prallte der Lastwagen ins Heck des Lieferwagens, so die Mitteilung der Polizei am Freitag.

Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Sie wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Spital gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. (az)

Die Polizeibilder vom April: