Zuerst schoss er auf die beiden Frauen, danach nahm er sich das Leben. Corinne Bouvard, Medienbeauftragte der Zürcher Oberstaatsanwaltschaft, bestätigte am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda eine entsprechende Meldung des "Tages-Anzeigers".

Die zwei Frauen, die in kritischem Gesundheitszustand ins Spital gebracht wurden, konnten inzwischen befragt werden. Über das Tatmotiv macht die Staatsanwaltschaft keine Angaben.

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 29. Dezember 2017: Die Polizei war kurz nach 17 Uhr alarmiert worden, weil in einem Mehrfamilienhaus vor einer Wohnung eine schwer verletzte Frau gefunden wurde. Später stiessen die Einsatzkräfte in der Wohnung auf eine weitere verletzte Frau sowie einen getöteten Mann. Alle wiesen Schussverletzungen auf und die Waffe wurde sichergestellt.