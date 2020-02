Grosses Feuer im Wald: Landwirtschaftsanhänger angezündet

Von seinem Wohnort im benachbarten Kirchleerau sah ein Mann am Mittwochabend auf der anderen Talseite ein grosses Feuer im Wald. Die Feuerwehr konnte den Brandherd nach einigem Suchen in Reitnau nördlich der Bergrennstrecke mitten im Wald finden. Ein landwirtschaftlicher Ladewagen befand sich in Vollbrand, der mit Holz, einer Matratze, Hausrat und Abfall beladen war. Das Feuer war rasch gelöscht. Am Ladewagen entstand Totalschaden, so teilt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung mit.

Sofort war klar, dass es sich Brandstiftung handelt. Die Umstände weisen darauf hin, dass die Täterschaft den alten Ladewagen mit einem Traktor zum späteren Brandstelle geführt und dort angezündet hatte. Weil der Wagen so tief im Wald steht, geht die Polizei davon aus, dass die Täterschaft gute Ortskenntnisse aufweist. Eindeutige Erkenntnisse über das Motiv liegen nicht vor.

Die Kantonspolizei in Zofingen (Telefon 062 745 11 11) sucht Augenzeugen, die den Ladewagen kennen oder Traktor und Anhänger unterwegs gesehen haben. (mma)

Polizeibilder vom Februar: