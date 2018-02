In einer Lagerhalle am Industrieweg in Rothrist entzündete sich am Nachmittag ein Fahrzeug. Gemäss einer Leserreporterin brach das Feuer vor 16 Uhr aus. "Da sah ich schon den Qualm", sagt sie zur AZ. "Er war stark und tiefschwarz."

Auf Bildern und Videos sind dicke schwarze Rauchwolken zu sehen, die in die Höhe steigen und den Himmel über Rothrist verdunkeln. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auf das Dach der Lagerhalle und ein Pneulager über.