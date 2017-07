Eine Spaziergängerin fand letzten Sonntagnachmittag eine Leiche im Waldstück „Forsterwisli“ bei Pulvershaus und alarmierte die Kantonale Notrufzentrale. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau konnte vor Ort eine verkohlte, männliche Leiche feststellen.

Beim Mann handelt es sich um einen 41-jährigen Serben, der in der Ostschweiz wohnhaft war. Die Todesursache ist noch unbekannt und wird im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bischofszell durch das Institut für Rechtsmedizin abgeklärt.

Spezialisten der Kriminalpolizei ermitteln in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bischofszell in alle Richtungen.Die Kantonspolizei Thurgau bittet Personen, die in den vergangenen Tagen Beobachtungen im Bereich des Waldstücks „Forsterwisli“ gemacht haben, sich zu melden.

Insbesondere sind alle Beobachtungen von Aktivitäten, allenfalls Feuer, Personen und Fahrzeugen von Interesse. Der Fundort befindet sich im Wald, rund 100 Meter entfernt von der Verbindungsstrasse Oberaach – Langrickenbach.

Wer sachdienliche Hinweise machen kann oder Beobachtungen in der Nähe des Fundortes gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter Tel. 052 728 22 22 zu melden.

