Gewalttat in Frauenfeld: Täter verschanzte sich über mehrere Stunden auf Dach

(stm/dpo) Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt, ist es am Samstagmorgen, kurz nach 6.30 Uhr, in einer Liegenschaft in Frauenfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen wurde dabei ein 30-jähriger Mann durch eine Stichwaffe mittelschwer verletzt. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Beim Eintreffen der Polizei hat sich der Täter auf dem Dach der Liegenschaft verschanzt. Spezialisten der Kantonspolizei Thurgau standen mit dem Mann in Kontakt. Kurz vor 13.30 Uhr gelang es der Polizei schliesslich den Täter zur Aufgabe zu bewegen. Der 33-Jährige liess sich laut Mitteilung widerstandslos festnehmen.

Die genauen Hintergründe der Tat seien noch unbekannt und werden derzeit abgeklärt. Die Kantonspolizei Thurgau war zusammen mit der Feuerwehr Frauenfeld und dem Rettungsdienst mit einem Grossaufgebot vor Ort. Der Bereich um die Liegenschaft musste für mehrere Stunden grossräumig abgesperrt werden.