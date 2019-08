Mit einem Radargerät führte die Kantonspolizei Aargau am Mittwochmorgen auf der Zürcherstrasse zwischen dem Ortsteil Birri und Ottenbach eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Auf dieser Hauptstrasse gilt die übliche Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Kurz nach 9.30 Uhr erfasste das Messgerät ein Auto mit 129 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich daraus eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 43 km/h. Da die Kantonspolizei bei diesem Messverfahren ohne Anhalteposten arbeitete, verbreitete der Polizist am Radargerät das Resultat über Funk. Die weiteren Abklärungen führten zu dem im Kanton Zürich wohnhaften Lenker. Es handelte sich um einen 85-jährigen Schweizer, der an Krücken ging. Die Zürcher Polizei holte ihn am Wohnort ab und übergab ihn der Kantonspolizei Aargau. Diese eröffnete ihm die Anzeige und nahm ihm den Führerausweis ab.

Gleich erging es einer 22-jährigen Automobilistin und einem 36-jährigen Lieferwagenfahrer, welche je mit 125 km/h gemessen worden waren. Und ebenfalls nicht mehr weiterfahren durfte der 60-jährige Fahrer eines Geschäftswagens, der mit 122 km/h die Höchstgeschwindigkeit auch in grober Weise überschritt. (mon)