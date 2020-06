Gas- statt Bremspedal: Autolenkerin verursacht Kollisionskette in Binningen

Die 55-jährige Autolenkerin fuhr am Dienstagvormittag, 9. Juni 2020, kurz vor 11.30 Uhr aus Richtung Höhenweg kommend auf der Hasenrainstrasse und wollte am rechten Fahrbahnrand parkieren. Dabei verwechselte sie aus bisher nicht vollständig geklärten Gründen das Gas- mit dem Bremspedal und kollidierte mit einem bereits parkierten Auto. Dieses wurde in eine weiteres parkiertes Fahrzeug geschoben, wie die Polizei Basel-Landschaft am Mittwoch mitteilte.

Das unfallverursachende Fahrzeug wurde durch den Erstaufprall rückwärts auf die Fahrbahn gestossen. Dort kollidierte es mit einem Auto, das gerade korrekt vorbeifahren wollte.