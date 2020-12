(mma) Die Polizei Basel-Landschaft meldet am Samstag, dass am Freitagnachmittag eine Autofahrerin eine Fussgängerin auf dem Fussgängerstreifen bei der Bahnstation «Hölstein» übersah. Das Auto prallte mit der 67-Jährigen zusammen und verletzte sie schwer. So die ersten Erkenntnisse der Polizei.

Nach der ärztlichen Erstversorgung vor Ort musste die Fussgängerin mit der REGA in ein Spital geflogen werden.

