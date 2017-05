Am Freitag gegen 13 Uhr kam es auf der Umfahrungsstrasse in Hausen zu einer Frontalkollision zwischen einem BMV und einem Mercedes. Die Polizei fand am Unfallort drei verletzte Personen vor und bot umgehend mehrere Ambulanzen und weitere Patrouillen auf. Die Strasse war von Trümmerteilen der Fahrzeuge übersät.

Unfallverursacherin war offenbar die 52-jährige BMW-Fahrer, die mit einem 10-jährigen Mitfahrer in Richtung Lupfig unterwegs war. Nach einem Überholmanöver kam sie rechts von der Strasse ab und verlor die Kontrolle über das Auto. Sie geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem korrekt entgegenkommenden Mercedes kollidierte.

Sowohl die beiden Personen im BMW wie auch die 56-jährige Mercedes-Fahrerin wurden beim Unfall verletzt und mussten ins Spital gebracht werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei beiden Fahrerinnen wurde eine Blut- und Urinprobe angeordent. Die Unfallverursacherin musste ihren Führerausweis vorläufig abgeben. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 30'000 Franken.