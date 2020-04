Freiburger Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Der Autofahrer wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Samstag kurz vor 20.00 Uhr auf der Kantonsstrasse von Cottens in Richtung Chénens im Westen des Kantons geblitzt. Der Mann war mehr als doppelt so schnell als die erlaubten 80 km/h unterwegs.

Polizeibilder vom April: