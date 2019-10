Jagdterrier Franky und die beiden belgischen Schäferhunde Dart und Hidalgo wurden im Februar 2018 notfallmässig in die Tierklinik Sonnenhof in Derendingen gebracht, nachdem sie präparierte Wurst gefressen hatten. Die Ärzte holten jede Menge Rasierklingen und Stecknadeln aus ihren Mägen. Die Verletzungen waren aber so stark, dass die Vierbeiner den Eingriff nicht überlebten.