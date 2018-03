Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, kurz nach 21 Uhr auf der Furttalkreuzung bei Wettingen. Von der A1 her näherte sich die 25-jährige Lenkerin eines Volvo der Kreuzung, um diese geradeaus in Richtung Otelfingen zu überqueren.

Laut Angaben der Kantonspolizei achtete sie auf die Richtungsschilder, jedoch nicht auf die Ampel. Diese stand rot.

Die 25-Jährige überfuhr diese prallte dadurch mit einem Fiat zusammen. Dieser war von Wettingen her auf die Kreuzung gefahren.

Wie die Kantonspolizei mitteilte, klagte die 55-jährige Fiat-Fahrerin über Nackenschmerzen. Eine Ambulanz brachte sie daher zur Kontrolle ins Spital.

Laut Polizei beläuft sich der Schaden an den Autos auf rund 15'000 Franken. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte die 25-Jährige an die Staatsanwaltschaft und nahm ihr den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.

Aktuelle Polizeibilder vom März 2018: