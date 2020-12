Erschossen, Leiche zerteilt, Kopf im Wald deponiert, Rest im Müll entsorgt: Die Verdächtige gesteht die schaurige Tat

Den abgetrennten Kopf hat die mutmassliche Täterin offenbar am selben Tag an einem Waldrand in Egnach deponiert, wo er am 5. Dezember von einem Passanten gefunden worden ist. Den Rest der sterblichen Überreste habe die Frau, gemäss ihren eigenen Aussagen, «in Säcke abgepackt und mit dem Müll entsorgt», wie Breu weiter ausführt.

Die Staatsanwaltschaft bezeichnet es als «eine These», dass die Zerstückelung der Leiche, ebenso wie die Tötung selber, im Wohnhaus an der Hauptstrasse in Bottighofen stattgefunden haben. «Aus diesem Grund sind die Waschküche und der Keller des Hauses für die Spurensicherung versiegelt.»

Die Staatsanwaltschaft sei jedoch zurückhaltend, mit der Weitergabe der Informationen, welche von der Tatverdächtigen stammen, insbesondere auch, wenn es um das Motiv gehe. In Medien wurde zuletzt über Mietschulden des Opfers bei ihrer Vermieterin und nun mutmasslichen Mörderin spekuliert – beide wohnten im selben Haus in Bottighofen.

Ein forensisch-psychiatrisches Gutachten wird erstellt

Die Beschuldigte mache zum Beweggrund ihrer Tat zwar Aussagen, heisst es bei der Staatsanwaltschaft. Aber: «Es wird ein forensisch-psychiatrisches Gutachten von der Beschuldigten erstellt», sagt Breu.