Vor wenigen Tagen führten Schweizer Grenzwächter beim Autobahnübergang Rheinfelden bei zwei Männern in einem deutschen Fahrzeug eine Ausreisekontrolle durch. Dabei konnte sich nur der Lenker mit einem gültigen Dokument ausweisen. Der Beifahrer verfügte über keine Papiere.

Die Grenzwächter untersuchten daraufhin das Fahrzeug der beiden Polen und fanden unter dem Fahrersitz eine Gasdruckpistole mit eingesetztem Magazin und Gasdruckpatrone. In einem Rucksack, der auf der Rückbank lag, befanden sich ein Behälter mit Munition und weitere Utensilien für die mitgeführte Waffe. Der 27-jährige Lenker, dem die Waffe gehört, wurde Verzeigt und musste an Ort und Stelle einen vierstelligen Betrag hinterlegen, wie das Grenzwachtkommando in einer Medienmitteilung schreibt.