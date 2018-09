Freitagnacht konnte die Polizei vier Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Dies vermeldete die Kantonspolizei am Montag. Ein Anwohner bemerkte kurz vor 23 Uhr in einem Gartencenter in Bremgarten das Licht einer Taschenlampe und meldete dies der Notrufzentrale.

Vor Ort fanden Polizisten eine offene Schiebetür vor. Eine Patrouille der Regionalpolizei Bremgarten konnte einen Tatverdächtigen ausserhalb des Gebäudes feststellen und diesen anhalten. Bei der Durchsuchung des Gartencenters kam auch Diensthund «Nacho» zum Einsatz. Er stöberte im Innern drei weitere Einbrecher auf, welche sich versteckten. Diese liessen sich daraufhin widerstandslos festnehmen. Bei den vier Tatverdächtigen handelt es sich um Rumänen im Alter von 33 bis 38 Jahren, alle ohne Wohnsitz in der Schweiz.

Ob sich diese für weitere Straftaten zu verantworten haben, wird nun durch die Kantonspolizei abgeklärt. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eröffnete eine Untersuchung und hat beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt. (agl)

