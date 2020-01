Ein Toter und fünf Verletzte bei Schusswaffenvorfall in Seattle

Unter den Verletzten ist nach Polizeiangaben ein Kind. Die Schüsse fielen in der Nähe des bei Touristen beliebten Pike Place Market im Zentrum der Stadt im nordwestlichen Bundesstaat Washington.

Die Polizei wies die Menschen an, der Gegend fernzubleiben. Eine U-Bahnstation wurde während der Suche nach dem Verdächtigen geschlossen.

Ein Augenzeuge, der in einem Café arbeitet, sagte der Zeitung "The Seattle Times", er habe mehrere Menschen nach den Schüssen zu Boden fallen gesehen. Auch seien mehrere Menschen in das Café gerannt, um in Deckung zu gehen. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

In den USA werden immer wieder Menschen durch Schüsse an öffentlichen Orten getötet. Regierungsangaben starben allein im Jahr 2017 rund 40'000 Menschen in den Vereinigten Staaten durch Waffengewalt.