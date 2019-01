In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem verheerenden Wohnungsbrand in einem sechsstöckigen Mehrfamilienhaus am Churer Foralweg. Wie die Polizei mitteilt, rückte die Feuerwehr Chur mit allen verfügbaren Kräften aus. Es wurden 48 Personen aus 38 Wohnungen evakuiert.

Im Verlauf der Löscharbeiten stiessen die Einsatzkräfte gemäss Polizei auf drei Leichen in der brennenden Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine erwachsene Person sowie zwei Kinder.

Sechs Hausbewohner sowie zwei Leute der Feuerwehr wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Kantonsspital Graubünden Chur gebracht.

Für die medizinische Betreuung standen Ambulanzteams der Spitäler Thusis und Schiers sowie der Rettung Chur im Einsatz, so die Polizei weiter. Die Evakuierten hätten in einem nahegelegenen Lokal untergebracht und durch das Care-Team Grischun betreut werden können. Die Feuerwehr Chur sei mit siebzig Personen im Einsatz gestanden. Für die grossräumige Absperrung seien dreizehn Einsatzkräfte der Stadtpolizei Chur verantwortlich gewesen.

Zusammen mit der Staatsanwaltschaft untersucht die Kantonspolizei Graubünden die Brandursache.