Ein Gebäude in Beinwil am See ist am Montagabend gegen 19.45 Uhr in Vollbrand geraten. Flammen und Rauchwolken sind weit über den Hallwilersee sichtbar. Feuerwehr und Kantonspolizei sind vor Ort, Luzernerstrasse und SBB-Strecke zwischen Hochdorf und Lenzburg mussten gesperrt werden.