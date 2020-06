Dachstockbrand in Littau fordert Grossaufgebot der Feuerwehr

(sre) Am Samstag um 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr Stadt Luzern wegen einem Dachstockbrand in einem Wohngebäude an der Luzernerstrasse alarmiert. Wie die Feuerwehr Stadt Luzern mitteilt, trafen die ersten Einsatzkräfte auf einen ausgedehnten Dachstockbrand mit massiver Rauchentwicklung. Aus Sicherheitsgründen wurde neben dem betroffenen auch das Nachbarhaus evakuiert. Insgesamt betreute die Feuerwehr gemeinsam mit dem Rettungsdienst im nahegelegenen Schulhaus Rönnimoos 45 Personen, zwei Personen davon mussten hospitalisiert werden. «Dank dem schnellen Eingreifen von innen und aussen brachten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle», so die Feuerwehr.