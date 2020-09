Chemieunfall in Pratteln: Chlorsulfonsäure ausgetreten, verletzt wurde niemand

In einem Produktionsgebäude einer Chemiefirma an der Düngerstrasse in Pratteln (Schweizerhalle) kam es am Mittwoch, 20. September 2020, kurz vor 12 Uhr, zu einem Zwischenfall. Dabei trat eine geringe Menge Chlorsulfonsäure aus. Verletzt wurde nach Angaben der Baselbieter Polizei niemand.