Bis zu 67 km/h zu schnell unterwegs: Aargauer Polizei erwischt fünf Temposünder und einen Raser

Geschwindigkeitskontrollen führte die Aargauer Kantonspolizei am Samstag in Remigen wie auch am Sonntag in Murgenthal im Bereich Boowald durch.

Am Samstag erwischte die Polizei mit dem Laser einen 29-jährigen Italiener, der mit 147 km/h auf einer 80er Strecke unterwegs war. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete sogleich eine Strafuntersuchung nach Artikel 90 Absatz 3 des Strassenverkehrsgesetzes – auch bekannt als Raserartikel.