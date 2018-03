Auf ihrer nächtlichen Patrouille fuhr die Regionalpolizei Wohlen am Sonntag gegen 0.30 Uhr an die Unfallstelle heran. So fanden die Polizisten vor einem Haus an der Bahnhofstrasse in Villmergen einen stark beschädigten Subaru vor.

Der von einem Autohändler dort ausgestellte Neuwagen war durch eine wuchtige Kollision um mehrere Meter verschoben worden. Der Unfallverursacher hatte sich offensichtlich aus dem Staub gemacht.

Von seinem Fahrzeug lagen allerdings Teile herum, die auf einen blauen Hyundai schliessen liessen. Noch bevor die Polizisten weitere Ermittlungen aufnehmen konnten, wurde sie in der Nähe der Unfallstelle auf einen Passanten aufmerksam. Sie sprachen ihn an und merkten

rasch, dass es sich um den gesuchten Lenker handelte.

Seinen stark beschädigten Hyundai stellte die Polizei danach in der Garage seines Wohnorts fest. Der 57-jährige Schweizer war unverletzt, jedoch stark alkoholisiert. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 50'000 Franken.

