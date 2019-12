Bancomat gesprengt und mit Bargeld geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Donnerstag hat eine unbekannte Täterschaft an der Bahnhofstrasse in Sevelen SG einen Bankautomaten aufgesprengt. Anschliessend flüchtete sie mit Bargeld in unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden ist enorm. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.