Autofahrer wird bei heftiger Kollision mit Lastwagen verletzt

Am Mittwochnachmittag fuhr ein Autofahrer auf der Melchnauerstrasse in St. Urban Richtung Kantonsstrasse. Dort bog er nach rechts in die Kantonsstrasse ein. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Lastwagen, welcher von St. Urban her Richtung Altbüron unterwegs war.

Das Auto wurde nach vorne geschoben, wo es zusätzlich gegen einen Signalträger prallte. Der Autofahrer verletzte sich beim Unfall und wurde mit dem Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.



Für den Verkehrsdienst und die Strassenreinigung wegen ausgelaufener Flüssigkeiten wurde die Feuerwehr Pfaffnau-Roggliswil aufgeboten.



Die Unfallstelle war kurz nach 19:00 Uhr geräumt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 40‘000 Franken.

Aktuelle Polizeibilder vom Januar 2020: