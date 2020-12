Autofahrer rammt Velofahrerin und begeht Fahrerflucht

(wap) Am Dienstagmorgen um 07.45 setzte ein Autolenker von Herblingen her kommend auf der Hochstrasse in Richtung Stadtzentrum auf Höhe der Avia-Tankstelle zu einem Überholmanöver an. Dabei kollidierte er frontal mit einer korrekt fahrenden Fahrradlenkerin. Wie die Kantonspolizei Schaffhausen am Dienstagabend mitteilte, beging der Autolenker daraufhin Fahrerflucht.

Zwar habe er 100 Meter weiter stadteinwärts noch kurz angehalten, danach habe er die Fahrt aber fortgesetzt, ohne sich um die verletzte Velofahrerin zu kümmern. Gemäss Ermittlungen der Polizei handelte es sich um einen 56-jährigen Mann. Er habe mittlerweile ausfindig gemacht werden können. Die Staatsanwaltschaft habe eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Die Fahrradlenkerin sei mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht worden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang (052 624 24 24).