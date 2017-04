Am Mittwochmorgen wurde in Pratteln ein Fussgänger angefahren. Der Fahrer verletzte den 28-jährigen Passanten und flüchtete ohne erste Hilfe zu leisten, wie die Polizei Baselland am Mittwoch mitteilte.

Das Auto, dass laut Polizei schwarz oder dunkelblau ist, habe den Fussgänger auf dem Reitweg in einer Linkskurve touchiert. Durch den Aufprall wurde er ans Geländer gedrückt und blieb verletzt zurück.

Anstatt sich um den Verletzten zu kümmern, machte sich der Fahrer aus dem Staub. Das Unfallopfer liess sich von einem Arzt untersuchen. Die Diagnose ergab mehrere Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen. (olm)