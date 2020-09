Auto streift Rollerfahrerin – und fährt weiter

Eine 18-jährige Motorradlenkerin bog am Mittwochabend von der Landstrasse in Richtung Würenlos in den Kreisel ein. Die Kantonspolizei geht nach aktuellem Ermittlungsstand davon aus, dass ein Auto ihr daraufhin den Vortritt nahm. So kam es, dass sich die beiden Fahrzeuge streiften. Die Rollerfahrerin verletzte sich dabei leicht.

Das unbekannte Auto fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Personen, welche Angaben zum Hergang oder zum unbekannten Auto machen können, sich mit der Stationierten Polizei in Baden (Tel.

056 200 11 11) in Verbindung zu setzen. (mma)

