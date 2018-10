Einen Totalschaden hat ein Auto erlitten, als es in Ermensee einen Traktor überholen wollte, dessen Lenker im Begriff war, links abzubiegen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf rund 12'000 Franken.

Der Unfall hatte sich bereits am Mittwoch zugetragen, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Die beiden Fahrzeuge waren auf der Aargauerstrasse in Richtung Mosen unterwegs.

