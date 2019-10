Der Unfall ereignete sich am Freitag kurz nach 12 Uhr. Von Suhr herkommend fuhr ein 73-jähriger Automobilist auf der Tramstrasse in Richtung Aarau. Aus noch unerklärlichen Gründen kam dieser auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem korrekt entgegenkommenden Linienbus.



Verletzt wurde bei dem Zusammenstoss niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in der Höhe von total 30'000 Franken.



Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes ab.

