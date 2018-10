Auf der Autobahn A1 bei Niederwil SG kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall, bei der eine Person verletzt wurde. Der Hergang: Eine 49-Jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf dem Überholstreifen in Richtung Oberbüren. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens musste der 35-jährige Autolenker vor ihr bremsen. Die folgende Lenkerin prallte mit ihrem Auto daraufhin in das vordere Fahrzeug, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Der 35-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 20'000 Franken. (pz)