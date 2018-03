In der Migros-Filiale in Zofingen sind am Freitagnachmittag zwei Frauen aufgefallen. Als sie den Laden bereits wieder verlassen hatten, stellte sich heraus, dass sie Kosmetika im Wert von 1000 Franken gestohlen hatten.

Aufgrund intern verschickter Bilder wurden die beiden vom Personal erkannt, als sie wenig später in der Filiale in Lenzburg auftauchten. Ladendetektive hielten sie zurück und verständigten die Polizei. Diese nahm die beiden Frauen fest. Unter ihrer Jacke trug eine von ihnen ein zusätzliches Kleid, das mit einer grossen Tasche versehen für Ladendiebstähle präpariert war.

Die Beute des Diebstahls von Zofingen hatten die beiden nicht mehr bei sich. Bei den Festgenommenen handelt sich um eine 28-jährige Chinesin und eine 36-jährige Mongolin. Beide sind als Asylbewerberinnen in Deutschland und Frankreich gemeldet und reisten rechtswidrig in die Schweiz ein. Die Kantonspolizei Aargau verdächtigt sie, als Kriminaltouristinnen auf Diebestour gewesen zu sein und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Aktuelle Polizeibilder