Der Sattelschlepper mit Siloanhänger war kurz nach 12 Uhr in Richtung Effingen unterwegs gewesen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. In einer leichten Linkskurve im Bereich Vier Linden kam das Gefährt aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab.