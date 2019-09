Die Besatzung des Ambulanzfahrzeugs, die einen notfallmässigen Krankentransport ausführte, informierte die Aargauer Kantonspolizei über den Verfolger. Eine Polizeipatrouille stoppte den Autolenker in Würenlingen AG.

Er gab an, er habe ebenfalls so schnell wie möglich ins Spital gelangen wollen, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Die Ambulanzbesatzung habe ihm gesagt, er solle ihnen in seinem Privatauto folgen. Er nahm das zu wörtlich.

Die Kantonspolizei zeigte den Autolenker an. Er musste seinen Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts abgeben.