Amokläufer richtet Blutbad an - er schoss aus falschem Polizeiwagen

Die Tat ereignete sich an mehreren Orten in der Kleinstadt Portapique in der Provinz Nova Scotia. "Heute ist ein verheerender Tag für Nova Scotia, und er wird noch viele Jahre in den Köpfen bleiben", sagte Lee Bergerman, Chef der örtlichen Polizei. Es gebe keinen offensichtlichen Zusammenhang zwischen Täter und zumindest einigen seiner Opfer, das Motiv sei weiter unklar.

Die Ermittlungen befänden sich in einer frühen Phase, sagte Chris Leather, Kriminalbeamter in Nova Scotia. Berichte über Schüsse bei einem Haus in der kleinen Hafenstadt alarmierten die Polizei.