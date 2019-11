Ältere Velofahrerin verletzt sich bei Sturz schwer

Der Selbstunfall ereignete sich laut Polizeiinformationen vom Dienstag am Montagabend um 18.30 Uhr. Die Frau war mit ihren E-Bike auf einer weitgehend unbeleuchteten Nebenstrasse in Richtung Roggwil BE unterwegs gewesen.

Am Strassenrand prallte sie gegen einen Holzpfosten und stürzte. Dabei schlug sie mit dem ungeschützten Kopf auf dem Asphalt auf. Zufällig fiel einem Automobilisten von weitem auf, wie das Licht des Fahrrades plötzlich verschwand.

Er schaute nach und fand die Frau auf dem wenig befahrenen Weg nicht ansprechbar am Boden liegend vor. Der alarmierte Rettungsdienst forderte einen Rettungshelikopter an, der die Frau mit schweren Kopfverletzungen in ein Spital flog.

