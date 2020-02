Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) kontrollierten die Sendung und stellten bei einer Röntgenaufnahme Unregelmässigkeiten fest, wie die EZV am Dienstag mitteilte.

Schliesslich entdeckten die Fahnder die Drogen, die in insgesamt 79 vakuumverpackten Paketen in Schachteln mit Gummischnitzeln versteckt waren. Das Marihuana wurde für weitere Ermittlungen an die Kantonspolizei Zürich übergeben.