Die Tat geschah kurz vor 11 Uhr in einem Einfamilienhaus in Gossau SG. Die 68-jährige Schweizerin wurde durch Messerstiche schwer verletzt und in stabilem Zustand ins Spital gebracht, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte.

Der mutmassliche Täter, ebenfalls ein Schweizer, flüchtete zunächst mit einem Auto. Nach einer Grossfahndung konnte er um 15 Uhr verhaftet werden. Der 64-Jährige sei bisher nicht polizeilich bekannt.

Die Polizei geht von einem Beziehungsdelikt aus. Weder das Opfer noch der mutmassliche Täter haben laut Polizei in dem Haus gewohnt, in dem sich die Gewalttat ereignete. Die Frau habe sich aufgrund eines Arbeitseinsatzes am Tatort befunden. Der mutmassliche Täter habe sie dort aufgesucht und angegriffen.

