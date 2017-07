Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war die 52-Jährige kurz nach 23 Uhr von Aadorf in Richtung Rüetschberg unterwegs. In einer scharfen Linkskurve ausgangs Ettenhausen verlor aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Auto und prallte in einen Zaun.

Die Verunfallte musste von der Stützpunktfeuerwehr Frauenfeld aus dem Auto geborgen werden. Der Rettungsdienst brachte sie mit mittelschweren Verletzungen ins Spital. Während der Bergung und der Unfallaufnahme sperrte die Feuerwehr die Strasse ab und leitete den Verkehr um.

Aktuelle Polizeibilder vom Juli 2017: