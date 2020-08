Der Mann war kurz vor 23.15 Uhr zu Fuss auf der Therwilerstrasse in Münchenstein unterwegs als er von den Tätern überrascht wurde, wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte. Das verletzte Opfer habe von der Sanität in ein Spital gebracht werden müssen.

Zum Grund des Angriffs äussert sich die Polizei in ihrer Mitteilung nicht. Sie fahndet nach drei unbekannten Tätern, die in Richtung Äussere Lange Heid geflüchtet seien.