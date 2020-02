2,6 Promille: Betrunkener Autofahrer fährt in stehendes Auto

Ein 49-jähriger Automobilist verursachte am Mittwochabend auf der Lenzburgerstrasse in Mellingen eine Auffahrkollision. Der Österreicher prallte mit einem Kia ins Heck eines an der Kreuzung Lenzburgersrasse/Bremgartenstrasse stehenden Skodas, das berichtet die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung.

Die Patrouille der Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal stellte fest, dass der Kia-Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand.



Der Atemlufttest ergab ein positives Resultat. Der Lenker dürfte mit über 2,6 Promille am Steuer gesessen haben. Die Kantonspolizei nahm dem Unfallfahrer den Führerausweis vorläufig zu Handen der Administrativbehörde ab.

