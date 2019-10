Der Besitzer einer Zürcher Pizzeria hat in den vergangenen drei Jahren über 800 Kilogramm Fleisch aus Deutschland illegal in die Schweiz eingeführt. Durch den Fleischschmuggel entgingen dem Staat Abgaben in der Höhe von über 13'000 Franken. Der Restaurantbetreiber muss mit einer empfindlichen Busse rechnen.