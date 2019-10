prev next

In Basel kam es am Sonntagmittag auf der Margarethenstrasse zu einer schwerwiegenden Kollision: Ein 2er-Tram fuhr in die Seite eines 36er-Bus. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Tram aus den Schienen gehoben. 17 Personen mussten ins Spital, darunter auch der Tramchauffeur.