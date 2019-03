Das Schweizer Transportunternehmen habe vier ausländische Firmen eingespannt, die insgesamt 1545 verbotene Binnentransporte durchgeführt hätten, ist einem EZV-Communiqué vom Mittwoch zu entnehmen. Die Schweizer Firma habe von Januar 2014 bis April 2017 insgesamt 39 Lastwagen der ausländischen Auftragnehmer eingesetzt.

Transporte mit Start und Ziel in der Schweiz gelten rechtlich als so genannte "Kabotage". Sie müssen mit Fahrzeugen erfolgen, die in der Schweiz verzollt und immatrikuliert sind. Durch die Nichtanmeldung jener 39 Laster habe sich die Firma einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Die EZV wirft ihr Widerhandlung gegen das Zoll- und Mehrwertsteuergesetz vor.

In welchem Kanton die angeschuldigte Schweizer Firma ihren Sitz hat, mochte die EZV mit Verweis auf Datenschutzgründe nicht preisgeben. Sie sei in allen Landesteilen ausser dem Tessin unterwegs gewesen.

Aktuelle Polizeibilder vom März: