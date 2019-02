Der Drogenfund gelang bereits am 7. Februar, wie die St. Galler Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der von Serbien her kommende Reisecar wurde am frühen Morgen bei der Einreise in die Schweiz kontrolliert. Dabei entdeckten Beamte des Grenzwachtkorps das Heroin.

Der mutmassliche Besitzer der Drogenpakete, ein 29-jähriger Serbe, wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen hat gegen den Mann ein Strafverfahren eröffnet und leitet die weiteren Ermittlungen der Kantonspolizei, wie es heisst.

Aktuelle Polizeibilder: