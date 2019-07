prev next

Das Reptil ist ist zumindest in unserer Region in den letzten Tagen in aller Munde. Lebt tatsächlich ein Krokodil-ähnliches Tier im Hallwilersee? Unsere Leserinnen und Leser nehmens gelassen – und zeigen mit ihren Fotos, dass Baden im Hallwilersee wunderschön ist. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie!